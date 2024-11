I soldi sarebbero serviti per acquistare della droga. Le indagini, avviate dai militari, a seguito di una lite familiare accaduta il pomeriggio dell'8 agosto scorso

Minaccia e maltratta gli anziani genitori allo scopo di estorcere loro delle somme di denaro per acquistare delle sostanze stupefacenti. Un uomo è stato arrestato a Cirò Marina dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini, avviate dai militari, a seguito di una violenta lite familiare accaduta il pomeriggio dell'8 agosto scorso, hanno permesso di raccogliere elementi utili all'accertamento dei fatti. In particolare è stato appurato che l'uomo era solito usare modi violenti nei confronti dei genitori per estorcere loro del denaro da spendere per procurarsi della droga.