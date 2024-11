È accaduto a Scalea, l’uomo, cittadino romeno, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia

Un uomo, cittadino romeno, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. È accaduto a Scalea, nel cosentino. L’uomo, ubriaco, ha minacciato la moglie con un coltello davanti ai figli di 13 ed 11 anni perché la cena non era pronta ma la donna è riuscita a chiamare i carabinieri che hanno arrestato il marito per maltrattamenti in famiglia.

La donna ha poi raccontato ai militari che le minacce e le violenze da parte del marito, cittadino romeno, andavano avanti da anni e che proprio qualche giorno prima dell'accaduto l’uomo l’aveva picchiata colpendola con alcuni soprammobili per punirla per il ritardo che aveva fatto nel rientrare a casa.