Al rientro da un viaggio in Marocco, avrebbe costretto la consorte ad allontanarsi dagli usi e costumi occidentali per osservare rigidamente i dettami islamici. Donna e figli sono stati allontanati

Maltrattava continuamente moglie e figli ai quali cercava di imporre, anche con gravi minacce, i dettami della religione islamica per abbandonare usi e costumi occidentali. Per questo motivo, la Squadra Mobile, ha arrestato un marocchino di anni 45, dando esecuzione all’ all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria. A.M., infatti, è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e corruzione di minorenne. Gli uomini della Polizia di Stato hanno messo la parola fine ai continui maltrattamenti e violenze sessuali subite all’interno del nucleo familiare. Vittima della triste storia una donna, divenuta nel corso degli anni oggetto di quotidiani maltrattamenti subiti dal marito.

Le indagini della Polizia

Pochi giorni addietro l’estremo atto commesso dal marito, consistito in una gravissima minaccia di morte al fine di farle indossare il burqa e farle osservare rigidamente i dettami della religione islamica. Dai primi elementi acquisiti durante il corso delle indagini, emergevano gravissime condotte poste in essere dall’uomo e concretizzatesi nel corso degli anni in quotidiani maltrattamenti subiti anche dai due figli minori e in ripetute violenze sessuali subite dalla moglie alla presenza della figlia in tenera età.

Il viaggio in Marocco

Dopo aver preso contezza della gravità dei fatti, gli investigatori della Polizia di Stato hanno proceduto a riscontrare l’attendibilità delle prime risultanze con precedenti interventi delle Forze dell’ordine presso l’abitazione familiare e con le dichiarazioni delle persone più vicine ai due coniugi. Dai racconti emergeva un dato preoccupante, l’uomo a seguito di un viaggio intrapreso nel mese di giugno, per prendere parte al rito del “ramadan” in Marocco, appena rientrato in Italia ha assunto comportamenti strani che lo portavano continuamente ad isolarsi e ad assumere atteggiamenti ancora più aggressivi con l’intento di costringere la donna ad allontanarsi dagli usi e costumi occidentali per osservare rigidamente i dettami islamici.

I provvedimenti delle autorità

Le preliminari indagini hanno fatto emergere diversi elementi che portavano la Procura della Repubblica a intervenire immediatamente richiedendo l’applicazione di una misura restrittiva, a fronte del concreto pericolo di reiterazione delle condotte ai danni della donna e dell’intera famiglia. Nell’attesa dell’applicazione della misura coercitiva, gli uomini della Polizia di Stato hanno collocato la donna ed i due figli in un luogo diverso dalla propria abitazione, predisponendo servizi di vigilanza al fine di impedire che il marito potesse mettere a frutto le gravissime minacce prospettate.

Concordando con le risultanze investigative acquisite nel corso delle primissime indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere di A.M. che oggi pomeriggio è stato arrestato dalla Squadra Mobile e condotto nella Casa circondariale di Arghillà.