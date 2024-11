La ragazzina rumena era stata attirata in Italia da un suo connazionale che, dietro minacce e violenze, la costringeva a prostituirsi. L'uomo è stato arrestato

La Polizia stradale di Vibo Valentia, diretta dal comandante Pasquale Ciocca, ha messo fine a una storia di violenza e prostituzione ai danni di una minorenne rumena messa in atto da un suo connazione che, con l'inganno e false promesse, l'avrebbe attirata in Italia. La ragazza era tenuta segregata in una casa popolare di Reggio Calabria da dove, il connazionale ventiquattrenne, la prelevava e la costringeva ad avere rapporti sessuali, anche 30-40 al giorno.

Continua a leggere su Ilvibonese