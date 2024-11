Perde la vita a soli 29 anni. Raffaella De Luca, poliziotta e consigliera comunale, è deceduta a seguito di un malore, s’ipotizza un infarto fulminante. La giovane donna lascia il marito e una figlia di appena 7 mesi. Raffaella De Luca, è figlia del segretario nazionale del sindacato LeS Quintino De Luca, anch'egli poliziotto presso il commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano.

Il suo decesso ha scosso non solo la sua famiglia, ma anche l'intera comunità che la conosceva e ammirava per il suo impegno civico e il suo spirito di servizio. Sul luogo dell'incidente, si sono tempestivamente recati i carabinieri e gli uomini del commissariato di Corigliano Rossano per avviare le indagini. Sul posto il medico legale per svolgere le necessarie analisi volte a chiarire le circostanze della morte.

Raffaella si era recata nei giorni precedenti in ospedale per alcuni controlli ed era stata successivamente dimessa. Anche su questa circostanza si concentreranno le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto e per comprendere se il decesso è in qualche modo collegato ai motivi di salute che la spinsero a rivolgersi al nosocomio. Nelle prossime ore, sarà eseguito l'esame autoptico per determinare con precisione le cause della morte.