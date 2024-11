La Polizia ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo, già con precedenti per i reati di detenzione abusiva di armi e produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti

Nei giorni scorsi, il personale del Commissariato d Polizia di Stato di Palmi ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, nei confronti di Letterio Palmieri, 30enne di Palmi, con precedenti di Polizia per i reati di detenzione abusiva di armi e produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’uomo è ritenuto responsabile del reato, commesso nel gennaio 2016, di incendio aggravato in concorso in danno di un’autovettura, nonché di un’abitazione sita in Palmi e dei relativi contatori di acqua e gas, con conseguente rischio di esplosione.