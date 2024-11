L'uomo sarebbe stato aggredito brutalmente e accoltellato. Sull'accaduto al lavoro gli investigatori per determinare le cause e identificare gli eventuali aggressori

Mistero a Lauropoli di Cassano per un uomo di 38 anni che sarebbe stato aggredito brutalmente e accoltellato. Le condizioni della vittima sono state descritte come gravi, con lesioni multiple. Di fronte alla gravità delle ferite, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso di Cosenza, che ha provveduto al trasferimento urgente del 38enne al nosocomio del capoluogo bruzio.

Le circostanze dell'aggressione rimangono oscure. L'uomo, inizialmente, ha affermato di essere caduto, ma gli investigatori nutrono dei dubbi su questa versione dei fatti. Indagine in corso per determinare le cause e identificare gli eventuali aggressori. La vittima è Francesco Cavaliere, pregiudicato.