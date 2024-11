«Non c’è niente di ufficiale, ma le indiscrezioni dicono che le nostre controdeduzioni avrebbero ribaltato la posizione iniziale sbloccando i fondi per Riace». Lo ha detto all'Agi il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, rispetto alla notizia circolata in queste ultime ore sulla possibilità che il ministero dell'Interno sblocchi i fondi per il sistema di accoglienza dei migranti promosso nel centro in provincia di Reggio Calabria.

Dalla piazza di Riace, dove Lucano prosegue lo sciopero della fame, il primo cittadino ha aggiunto: «Dopo tanti giorni che siamo in questa piazza, anche soffrendo, qualcosa si muove. Riace ha un destino amaro e non riesco a darmi spiegazioni per così tanto accanimento». «Se dovessero passare altri tre o quattro giorni senza avere notizie sui fondi per Riace, chiuderemo tutto e restituiremo anche i fondi raccolti con le donazioni. Quello di Riace non è uno Sprar qualunque, abbiamo bisogno di fondi altrimenti non copriremo nemmeno i debiti».



