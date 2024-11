In manette un giovane di Rende. La ragazza, dopo le numerose violenze fisiche e morali, ha trovato il coraggio di denunciare

Un giovane, D.A., 27 anni, di Rende, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Cosenza per stalking, danneggiamento e violenza sessuale commessi con la ex fidanzata, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica.





Dagli accertamenti compiuti la ragazza è stata vittima di minacce, molestie, ingiurie, pedinamenti, controlli a distanza, violenze fisiche e morali, fino alla distruzione del telefonino. La giovane era ormai in preda ad uno stato di terrore e di costante ansia. Ha ugualmente trovato la forza di rivolgersi alla squadra mobile che in breve ha raccolto chiari riscontri.





La Procura della Repubblica cosentina, ritenendo sussistenti gravi elementi di colpevolezza a carico del 27enne, ha richiesto ed ottenuto dal Gip l’emissione del provvedimento restrittivo.