La giovane deceduta ieri all'ospedale di Catania. Era stata avviata una colletta popolare per pagare le cure. Dichiarato il lutto cittadino

E’ morta all’ospedale di Catania Rita Fiorenza, la 23enne di Monasterace che prima di Natale era rimasta gravemente ustionata mentre stava accendendo il fuoco nel camino di casa. La ragazza era ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cannizzaro. Per gli interventi chirurgici che avrebbe dovuto sostenere, cittadini e associazioni si erano mobilitati in una gara di solidarietà per una colletta popolare. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore, fino al decesso nella serata di ieri.

«La notizia che Rita non ce l’ha fatta -si legge sull’account Facebook del comune – ci lascia sgomenti insieme con tutta la nostra comunità. Ci stringiamo ai familiari duramente colpiti dalla gravissima e dolorosissima perdita esprimendo il nostro cordoglio. Sarà proclamato lutto cittadino nella giornata in cui si terranno i funerali».