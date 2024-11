Mons. Nunnari ha convocato i giornalisti per chiarire la propria posizione in merito alla vicenda che riguarda Padre Fedele

Cosenza - Mons. Nunnari ha convocato i giornalisti per chiarire la propria posizione in merito alla vicenda che riguarda Padre Fedele. L'incontro è in corso presso la sede dell'arcivescovato. "Non sono io che ho sospeso Padre Fedele a Divinis, ma l'ordine dei frati minimi dei cappuccini al quale Fedele appartiene" ha dichiarato mons. Salvatore Nunnari. "Non è sttao sospeso per la vicenda del presunto abuso sessuale, ma per la disobbedienza" ha poi aggiunto mons, Nunnari.