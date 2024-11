Le forti esalazioni hanno costretto alla sospensione delle attività lavorative. I carabinieri forestali sono intervenuti in seguito alle segnalazioni al 112 degli operatori

Hanno dato alle fiamme cumuli di rifiuti vegetali, frammisti a rifiuti metallici, provocando con le forti esalazioni molestie olfattive alla popolazione residente ed in particolare ai dipendenti del call center di località “Pianette” nel comune di Montalto Uffugo. Per questo motivo, i carabinieri forestali della locale stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cosenza tre persone in concorso tra di loro.

L’intervento dei militari è scaturito a seguito delle tante segnalazioni al 112 da parte di alcuni operatori del call center, riguardanti la presenza di una densa colonna di fumo dall’odore acre imperversare sulla zona e penetrare all’interno dello stabilimento. Per alcuni ambienti, addirittura, si è reso indispensabile ricorrere alla sospensione delle attività lavorative ed all’immediato blocco del sistema interno di areazione.

Spenti i roghi, anche con l’ausilio di un’autobotte del comune di Montalto Uffugo, intervento necessario per smorzare la persistenza di olezzi maleodoranti, i militari dell’Arma Forestale, hanno provveduto a sequestrare i due cumuli di rifiuti anche per poter procedere ad effettuare le necessarie verifiche al fine di accertare l’eventuale contaminazione del suolo e l’oggettiva caratterizzazione delle sostanze incendiate.

Alla denuncia dei tre, si è arrivati grazie ad accurate indagini ed ai riscontri effettuati sui luoghi, ma risolutive sono state le immagini acquisite dalle telecamere di video sorveglianza del fabbricato, le quali hanno permesso di identificare compiutamente gli autori e di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.