Colpo grosso con il Lotto nel concorso di sabato scorso 5 giugno: un giocatore di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, ha infatti centrato una quaterna da 369.250 euro grazie ai numeri 46-54-65-89 estratti sulla ruota di Cagliari. Con una giocata di sei euro, tre puntati sulla quaterna, due sul terno e uno sull’ambo, si è portato a casa il consistente bottino.

Due cosentini nella top ten

Si tratta della terza vincita al lotto più alta del 2021, alle spalle dei 623.750 euro vinti a Erice, in provincia di Trapani, lo scorso mese di febbraio, vincita seguita dai 612.450 euro finiti a Spoleto a fine gennaio. Nella top ten delle vincite più alte dell’anno figura un altro premio realizzato in provincia di Cosenza, per l’esattezza a Castiglione Cosentino, dove nel febbraio scorso furono vinti 137.500 euro con un terno sulla ruota di Napoli.