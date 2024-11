Un uomo è caduto dal tetto della sua abitazione. A causa delle condizioni apparse subito gravi è stato predisposto il trasporto in elisoccorso presso l’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza

Montalto Uffugo – Un uomo è caduto dal tetto della sua abitazione ed è in grave condizioni. L’incidente è avvenuto a Montalto Uffugo intorno alle 13:00. Sembrerebbe che l’uomo era salito sul tetto per effettuare dei lavori ma per cause ancora in fase di accertamento è scivolato ed è caduto a terra violentemente. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e i Carabinieri della Stazione di Montalto. A cause delle condizioni gravi è stato predisposto il trasporto dell’uomo in elisoccorso presso l’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza.