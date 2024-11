La parte di sostegno ha ceduto per le forti piogge degli ultimi giorni e le conseguenti infiltrazioni d’acqua. L’amministrazione comunale ha disposto lo sgombero

Cinque famiglie evacuate a Montalto Uffugo per il cedimento di un muro di contenimento in via Malagodi, in località Montalto Scalo. La parte di sostegno ha ceduto per le forti piogge degli ultimi giorni e le conseguenti infiltrazioni d’acqua. L’amministrazione comunale ha disposto lo sgombero mentre sul posto è intervenuto personalmente il dirigente regionale della Protezione Civile Carlo Tansi.

Già avviati i lavori di messa in sicurezza dell’area. Situazione geologica a rischio anche a Longobucco, dove nelle ultime 48 ore sono caduti circa 245 mm di pioggia a fronte di una media mensile del mese di gennaio pari a 170 mm. Le eccezionali precipitazioni hanno aggravato lo smottamento in corso lungo la parete sinistra del torrente Macrocioli. Anche qui si registra un crollo del manufatto, già parzialmente collassato nelle scorse settimane.

Venti le persone che trascorreranno la notte fuori casa per precauzione. Il sindaco Caracciolo ha assicurato che già da domani potranno rientrare nelle loro abitazioni.

Salvatore Bruno