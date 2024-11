Gli uomini della Guardia di Finanza hanno arrestato un 49enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, perché trovato in possesso di 5 kg di eroina

Cosenza – La Guardia di Finanza di Montegiordano (Cosenza) ha arrestato un 49enne, pluripregiudicato, per detenzione illecita e traffico di sostanza stupefacente. L’operazione è avvenuta sulla statale jonica 106 all’altezza di Roseto Capo Spulico. L’ uomo, residente nel reggino, al controllo degli agenti, è apparso nervoso così, i finanzieri, insospettiti, hanno deciso di iniziare una perquisizione. A bordo dell’auto sono state trovate, grazie anche l’aiuto dei cani antidroga, 10 panetti di eroina, per un peso complessivo di 5,1 chilogrammi, nascosti in 5 sacchi di immondizia celati nell’intercapedine del pannello della portiera anteriore destra. L’auto e l’eroina sono state sequestrate ed il responsabile è stato associato presso la casa circondariale di Castrovillari.