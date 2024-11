Il numero di coloro che sono in difficoltà è aumentato e di molto. Il polso della situzione delle famiglie in stato di povertà a Morano Calabro arriva dallo sportello Marinella amica dell'associazione Marinella Bruno Onlus, da anni impegnata nella distribuzione di viveri ed alimenti. Un impegno che in questo periodo di pandemia «non si è mai fermato» afferma il presidente Giuseppe Bruno, proprio per rispondere alla domanda cresente di cibo e vestiario. All'ingresso del borgo del Pollino dalla nuova sede operativa "Palazzo Marinella" - frutto di una importante ristrutturazione di un vecchio stabile resa possibile grazie al contributo economico della fondazione Cassa di risparmio di Calabria e Lucania e della Diocesi di Cassano allo Jonio - i soci ed i volontari dell'associazione moranese sono pronti a rispondere alle richieste di chi è in difficoltà. «È aumentato il numero delle richieste di cibo perchè molte di quelle famiglie che avevano un lavoro e purtroppo a seguito di questa pandemia non riescono a lavorare si trovano in forte difficoltà», spiega il presidente.

Una rete di solidarietà

A rispondere alla lista di richieste che comprende anche farmaci, abbigliamento e di questo tempi mascherine e gel igienizzanti, ma anche materiale socio - sanitario come stampelle, carrozzine e tanto altro una serie di volontari che operano sul territorio ed in giorni prestabiliti preparano i pacchi da distribuire a chi ne fa richiesta. «Siamo in rete sia con il comune di Morano Calabro che con altri comuni che aderiscono alla nostra iniziativa, ma anche con le parrocchie» spiega il presidente Bruno. L'aumento del bisogno «ci ha fatto crescere» ed oggi l'associazione riesce a rispondere alle tante richiesta grazie alle istituzioni che fanno parte della costruzione di una rete solidale attorno allo sportello Marinella Amica e le fondazioni bancarie, non da ultima la BCC Medio Crati che da poco si può annoverare tra i partener sostenitori di questa azione di volontariato a favore dei più deboli.