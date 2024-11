Faid Haireche, 44 anni, è morto mentre lavorava in una cantiere per i lavori di ammodernamento dell'Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. In corso le indagini

Un operaio, Faid Haireche, 44 anni, marocchino, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Mormanno, in una cantiere per i lavori di ammodernamento dell'Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. L'operaio lavorava per una azienda di carpenteria metalliche.

Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri. L'area dell'incidente è stata sequestrata. Il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani ha espresso il suo cordoglio alla famiglia di Said Haireche. Anas avvierà immediatamente un’indagine per accertare eventuali responsabilità dell’impresa nel tragico incidente.