Assume contorni sempre più drammatici la vicenda dei due fratellini che avrebbero subito maltrattamenti e percosse in famiglia. Il 25 gennaio scorso fu ricoverato anche l’altro bambino di 4 anni ancora in ospedale a Cosenza

Evolve al peggio e in maniera decisamente drammatica la vicenda dei fratellini di Paola attenzionata nelle ultime ore dalla cronaca nazionale. I carabinieri insieme ai servizi sociali del comune tirrenico hanno fatto irruzione nel cuore della notte nell’abitazione della famiglia del piccolo Samuele, il nome e di fantasia, ricoverato dallo scorso 25 gennaio con segni di percosse e maltrattamenti all’ospedale di Cosenza. E lì hanno trovato il fratellino di due anni, che chiameremo Francesco, letteralmente massacrato di botte.

Chi era presente ha riferito di una scena raccapricciante, con segni sul corpo di bruciature di sigaretta, morsi alle orecchie, lividi e soprattutto una frattura scomposta del braccio. Con l’ausilio di un equipaggio del 118 Francesco, è stato condotto in ambulanza prima al pronto soccorso di Paola, poi all’Annunziata dove adesso è ricoverato in chirurgia pediatrica insieme al fratello maggiore. La madre dei due bambini è stata allontanata dal reparto ed in via transitoria, secondo quanto si è appreso, in via momentanea è stato nominato tutore il primario, il dottor Shwkieki Fawzi.