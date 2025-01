Il piccolo residente in un comune della costa tirrenica è ricoverato all’Annunziata, già nella scorsa settimana sarebbe stato portato in ospedale per la cura di alcuni traumi. In corso le verifiche dei carabinieri

I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno avviato una indagine per verificare l'origine di una grave infiammazione dei testicoli in un bambino di tre anni residente in un comune della costa tirrenica e ricoverato nella rianimazione dell'ospedale dell'Annunziata.

Secondo quanto si è appreso il piccolo sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso pediatrico dai familiari per un ingrossamento delle due ghiandole sessuali. I sanitari, in ragione delle sue precarie condizioni, ne hanno disposto il trasferimento in terapia intensiva. Si tratta, si apprende, di una decisione assunta in via precauzionale: il bambino non sarebbe in pericolo di vita.

E però già nella scorsa settimana il piccolo sarebbe transitato dal reparto di pediatria del nosocomio bruzio per la cura di altri traumi. Per questo, ipotizzando un possibile caso di maltrattamenti, i militari dell'Arma stanno conducendo tutti gli opportuni approfondimenti in merito alla vicenda.