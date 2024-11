Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere i due conducenti. Nulla da fare per la 63enne alla guida della Fiat Punto, che è deceduta poco dopo

Ennesima vittima sulla statale 106. Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SS 106 SV in direzione del comune di Cutro. A perdere la vita la moglie del sindaco della cittadina crotonese Antonio Ceraso: si tratta di Chiara Olivo, di 63 anni.

Insegnante, stava andando a scuola come tutte le mattine quando, per cause in corso di accertamento, la sua auto, una Fiat Punto, si è scontrata con una Jeep Renegade che procedeva in senso contrario. Lo scontro è avvenuto alla fine di un tratto di strada caratterizzato da una serie di curve e poco prima di un rettilineo.

La donna, che insegnava alla scuola primaria Alcmeone di Crotone, è rimasta incastrata nelle lamiere poiché la sua auto - finita sulla carreggiata di marcia opposta - è stata colpita dalla Jeep Renegade sul lato passeggero e spinta verso il guardrail. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti da Crotone, per estrarre sia la donna che l'uomo alla guida della Jeep e permettere al personale sanitario del Suem 118 di soccorrerli. A causa dei traumi riportati, però l'insegnante è morta poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione.

Durante le operazioni la strada è stata chiusa per dar modo all'elisoccorso, precedentemente avvisato, di atterrare e soccorrere le persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia stradale, per i rilievi del caso, con il supporto anche dei carabinieri.

Il cordoglio delle amministrazioni comunali di Cutro e Crotone

L'amministrazione comunale di Cutro, attraverso un messaggio sui social, esprime il suo cordoglio al proprio sindaco Antonio Ceraso, stringendoli al dolore di tutta la famiglia per la perdita della signora Chiara Olivo: «Per noi che abbiamo avuto l'onore di conoscerla, di viverla, è un giorno triste e pieno di dolore. Abbiamo il cuore a pezzi. Che la pace di Dio, possa consolare il cuore del nostro sindaco e dei suoi amati figli, Piergiuseppe e Mariella».

Partecipazione al dolore della famiglia Ceraso-Olivo è stata espressa anche dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce: «Apprendiamo con sgomento della scomparsa della moglie del sindaco di Cutro Antonio Ceraso. Esprimo al sindaco Ceraso e alla famiglia il cordoglio personale, della Giunta, della presidenza del Consiglio Comunale e dei Consiglieri tutti, dei dirigenti e dei dipendenti, della comunità cittadina tutta. Caro Antonio ti abbraccio fraternamente in questo momento così doloroso. Nel nostro comune, dove sei stato per anni comandante del corpo della Polizia Locale, è stata per le persone che ti hanno conosciuto, apprezzato e voluto bene, una notizia che ha addolorato tutti profondamente. Una notizia che ha colpito profondamente tutta la nostra comunità. Ci stringiamo al tuo dolore».