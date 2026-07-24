Si è spenta Dorina Maria Borromeo. Le condoglianze del Presidente Domenico Maduli e dell’intera redazione, che si stringe con profondo affetto al collega

Si è spenta Dorina Maria Borromeo, nonna del regista di LaC News24 Mattia Leonardo De Blasi.

La redazione e l’intero Network si stringono con profondo affetto a Mattia e alla sua famiglia, condividendo il lutto e il vuoto che la scomparsa di una figura così cara lascia dietro di sé.

«A nome mio e della società editoriale porgo le più sentite condoglianze al nostro regista Mattia Leonardo De Blasi per l’amata nonna. Gli siamo vicini con grande affetto», le parole di cordoglio del Presidente del Gruppo editoriale Diemmecom e del Network LaC Domenico Maduli.

In questo momento di commozione, ci uniamo nel ricordo e nella preghiera, certi che l’amore trasmesso da nonna Dorina continuerà a vivere nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata. Al nostro Mattia, un abbraccio da parte di tutti noi.