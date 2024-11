Luigi Di Maio (M5S):'Quando si tratta di Terra dei Fuochi, di rifiuti e di violazioni ambientali, chi indaga tocca sempre i fili dell'alta tensione'

“Federico Bisceglia, sostituto procuratore di Napoli, era uno dei magistrati in prima linea per le indagini sui rifiuti e le violazioni ambientali nella Terra dei Fuochi. È morto ieri in un incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria: la sua auto si è scontrata contro le barriere laterali in un tratto rettilineo non interessato da lavori di ammodernamento, finendo fuori strada dopo alcuni testacoda. La magistratura farà le sue indagini e spero riveli presto la verità. Ma su queste cose ho smesso di credere al caso”. Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio (M5S), vicepresidente della camera. “Quando si tratta di Terra dei Fuochi, di rifiuti e di violazioni ambientali – aggiunge –, gli interessi in gioco sono internazionali. E chi indaga tocca sempre i fili dell'alta tensione. La commistione tra politica, camorra e imprenditoria ha ormai creato uno "stato" alternativo che vede tra gli introiti più remunerativi proprio la gestione dei rifiuti”.

Leggi anche:

A3, nuovo incidente mortale: la vittima un magistrato

Morto Carmine Schiavone, il boss pentito che collaborava con De Raho