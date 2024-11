Il sindaco di Papasidero, Fiorenzo Conte, ha emesso una ordinanza con la quale, da domani 2 giugno, ha interdetto l’accesso ed il transito nel fiume Lao e nei relativi affluenti, nel tratto che attraversa il territorio comunale.

Vicinanza a Denise

Considerato l’evento funesto verificatosi il 30 maggio scorso nel territorio di Laino Castello «nel quale ha perso la vita una giovane escursionista – si legge nell'ordinanza pubblicata nel tardo pomeriggio sull'albo pretorio - apparendo doveroso, in segno di vicinanza e solidarietà ai familiari della giovane vittima, interrompere ogni attività sul fiume Lao e relativi affluenti; rilevato che, essendo in corso gli accertamenti disposti dalla Procura di Castrovillari, risulta opportuno evitare qualsiasi attività che possa interferirvi».

Condizioni meteo imprevedibili

«Considerato inoltre – prosegue l'atto firmato dal primo cittadino di Papasidero - il protrarsi delle condizioni meteo avverse con possibile ed imprevedibile ingrossamento del fiume Lao e dei relativi affluenti del territorio comunale; ritenuto opportuno, in applicazione del principio di massima precauzione, al fine di salvaguardare la privata e pubblica incolumità, interdire l’accesso e/o il transito per qualsivoglia finalità nel fiume Lao e affluenti ordina, dalla giornata del 2 giugno 2023 e fino a nuovo provvedimento, di interdire l’accesso e/o il transito al fiume Lao e ai relativi affluenti per qualsivoglia finalità». Con questa ordinanza vengono pertanto sospese anche le attività di rafting.