Il procuratore di Castrovillari intende chiarire le cause della morte dell'ex calciatore del Cosenza. Omicidio o suicidio? A distanza di quasi trent'anni da quella tragica notte, non vi è ancora certezza

La Procura di Castrovillari ha avanzato richiesta di riapertura del caso Bergamini. Ad annunciarlo è il procuratore Eugenio Facciolla.

«L’istanza – ha affermato il magistrato – è basata sulla valutazione di elementi precedentemente non considerati, ma anche su una serie di attività e di indagini pregresse condotte con nostri consulenti di fiducia. Tali accertamenti ci hanno consentito di riscontrare l’eventualità che il decesso del giovane calciatore non sia riconducibile ad un suicidio ma ad altre cause. Oltretutto – ha aggiunto Facciolla - le nuove tecnologie, applicabili anche a livello medico legale, dovrebbero consentirci di fornire elementi nuovi utili a dirimere il dubbio che si trascina da troppo tempo, sulle cause della morte di Denis». Come si ricorderà l’ex calciatore del Cosenza morì la notte del 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico.