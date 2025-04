«La morte di Papa Francesco è una grave perdita per tutte le confessioni di fede. Le Comunità Islamiche di Catanzaro e Cosenza vicine alla Chiesa Cattolica». Lo scrivono, in una nota, l’Associazione Musulmana di Catanzaro "Dar Assalam" e l’Associazione Musulmana di Cosenza "Arahma".



«Il Pontefice uomo di grande valore, oltre ad essere stata una guida ineguagliabile per la comunità cattolica, ha rappresentato un esempio di pace e vera integrazione, sempre aperto al dialogo interreligioso e proiettato verso l'unione. Non ha avuto alcun timore ad esprimere il suo dissenso verso le ingiustizie, anche se compiute dai "poteri forti" contro innocenti che lui ha sempre difeso e per i quali si è sempre speso tanto».