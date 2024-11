L'intera comunità di Fedra (Federazione degli attori regionali in Europa), si unisce al dolore della famiglia di Antonio Megalizzi, giornalista radiofonico, rappresentante della regione Trentino Alto Adige come ambasciatore regionale della gioventù.





«Antonio – si legge nella nota firmata da Pascal Goergen e Francesco Foglia, rispettivamente presidente e Youth Regional Ambassador per la Calabria di Fedra - era un giovane europeista, 28 anni, ucciso durante l'attacco terroristico a Strasburgo. Per "Europhonica", una radio online transnazionale, seguiva i principali eventi della sessione plenaria del Parlamento europeo. Indossava il badge giallo (per la stampa) con orgoglio e umiltà e cercava, con successo, di rendere alla portata del grande pubblico tematiche complesse come quelle europee. Fedra porge le sue sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Antonio».

