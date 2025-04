Numerosi attestati di cordiglio da parte della politica italiana per la morte di Papa Francesco. Il Pontefice si è spento stamani, a 88 anni, a Casa Santa Marta. «Un dolore profondo, ci lascia un grande uomo». Sono le prime parole della premier Giorgia Meloni riportate da Rainews sulla morte di Papa Francesco.

Meloni: «Cammineremo nella sua direzione»

«Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza. Nelle meditazioni della Via Crucis, ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell'uomo è inconciliabile. E ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce», sottolinea Meloni. «Cammineremo in questa direzione, per ricercare la strada della pace, perseguire il bene comune e costruire una società più giusta e più equa. Il suo magistero e la sua eredità non andranno perduti. Salutiamo il Santo Padre con il cuore colmo di tristezza, ma sappiamo che ora è nella pace del Signore».

Crosetto: «Lascia un grande vuoto»

«La scomparsa di papa Francesco ci lascia tutti attoniti e sbigottiti. La famiglia della Difesa italiana, e io per primo, si stringe, con affetto e commozione, a tutta la Chiesa cattolica e a tutti i fedeli cristiani che ora stanno pregando per l’anima di un Pontefice che lascia un vuoto in ognuno di noi», scrive su 'X', Guido Crosetto, ministro della Difesa. «Papa Francesco ha guidato, con sapienza, umanità e sacrificio, la vita della sua Chiesa e la voce del suo Magistero si è fatta sentire in tutto il Mondo. Le sue parole, i suoi gesti e il suo esempio di pace e fratellanza, tolleranza e rispetto, resteranno indelebili nel ricordo di tutta la comunità. Alla Chiesa cattolica e a tutti i fedeli, in questo momento di dolore, il cordoglio e l’abbraccio di tutta la Difesa italiana» conclude Crosetto.

Bernini: «Vuoto immenso»

«Papa Francesco lascia un vuoto immenso, non solo nella comunità cattolica, ma anche in chi, pur senza il dono della fede, crede in un mondo più giusto grazie al suo esempio. Il suo sguardo, il suo cuore e la sua voce continueranno a ispirarci, ora più che mai» scrive quindi su 'X' Anna Maria Bernini, ministra dell'Unversità e della Ricerca. «Esprimo profondo cordoglio per la morte di Papa Francesco.

Valditara: «Ha segnato la storia della Chiesa»

«Un pontefice che ha segnato in modo indelebile la storia della Chiesa. Resterà nel cuore di tutti noi per il suo messaggio di fraternità, di amore per i poveri, di pace», le parole del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

La Russa: «Ha saputo incarnare i valori della solidarietà»

«La scomparsa di Papa Francesco suscita un profondo senso di dolore: guida spirituale di immenso carisma e testimone di fede vissuta, ha saputo incarnare i valori della misericordia e della solidarietà, avvicinando la Chiesa a tutti con una particolare attenzione a chiunque fosse in difficoltà. Il Suo impegno per il dialogo, la pace e l'attenzione agli ultimi resteranno un'eredità preziosa». Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Fontana: «Il suo esempio continui a ispirare»

«Con profonda commozione, ci uniamo al dolore della Chiesa universale per la scomparsa di Papa Francesco. La sua morte lascia un vuoto immenso. Le sue parole di pace, i gesti di misericordia e il costante richiamo alla fratellanza tra i popoli resteranno un faro per le generazioni future. In questo momento di lutto, siamo vicini a tutta la comunità dei cristiani e a chi, in ogni angolo del pianeta, piange la perdita del Santo Padre. Che il suo esempio continui a ispirare il cammino di chi crede in un mondo più giusto, umano e solidale». È il ricordo del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Tajani: «È stato un grande Pontefice»

«Cura del Creato, Misericordia, fratellanza: è stato un grande Pontefice. Un amico dell'Italia. Preghiamo per lui e per il futuro di tutta la Chiesa Cattolica. Santo Padre, ci protegga da lassù» ha scritto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani su X.

Gualtieri: «Pastore umile e coraggioso»

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri piange «un uomo straordinario, un pastore umile e coraggioso che ha saputo parlare al cuore di tutti». «Papa Francesco ha segnato un'epoca con il suo esempio di semplicità, il suo infaticabile impegno per la pace, la vicinanza e l'amore per gli ultimi, la cura per il creato - aggiunge - Il suo magistero e il suo esempio resteranno vivi per sempre. Roma, la città che ha amato profondamente e in cui è stato Vescovo tra la gente, lo ricorderà sempre con immensa gratitudine e con un affetto sincero».

Costa: «Aveva a cuore le grandi sfide globali»

«Era profondamente compassionevole. Aveva a cuore le grandi sfide globali del nostro tempo - migrazione, cambiamento climatico, disuguaglianze, pace - così come le lotte quotidiane di tutti e ciascuno. Nel suo ultimo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, ha proposto tre azioni affinché si realizzi un "cambiamento duraturo": il perdono del debito internazionale, l'abolizione della pena di morte e la riassegnazione dei fondi militari per porre fine alla fame. Possano le sue idee continuare a guidarci verso un futuro di speranza. Riposi in pace». Lo scrive sui social il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.