Era stato tratto in arresto ieri per evasione dai domiciliari, aveva problemi di salute ed era stato in ospedale nei giorni precedenti. La famiglia ha presentato una denuncia contro ignoti. Ravvisata l’ipotesi di omicidio colposo

Morte sospetta nel carcere di Siano. Questa mattina è stato trovato morto nella sua brandina un detenuto trentenne tratto in arresto ieri per evasione dai domiciliari dove l’uomo si trovava per un’accusa di maltrattamenti.

Nei giorni precedenti all’arresto il 30enne si era recato in ospedale per problemi di salute. Anche ieri, quando le forze dell’ordine si sono recate nella sua abitazione a Borgia per eseguire l’ordinanza di arresto si è reso necessario l’intervento dei sanitari.

Questi sono alcuni dei particolari che i familiari, assistiti dall’avvocato Antonio Lomonaco, hanno esposto in una denuncia querela contro ignoti presentata alla Procura di Catanzaro. L’ipotesi di reato ravvisata è quella di omicidio colposo. Il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore Sarah Cacciaguerra in attesa che venga disposta l’autopsia.