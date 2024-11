Un uomo, di cui al momento non sono note le generalità, è deceduto nei giorni scorsi in seguito ad una caduta all’interno dell’ospedale di Locri. Secondo quanto si è appreso, la vittima era stata ricoverata a fine aprile in un reparto della struttura di contrada Verga prima della morte avvenuta al nosocomio di Polistena dove era stato trasferito a causa del peggioramento delle sue condizioni.

A seguito della denuncia dei familiari, i carabinieri hanno trasmesso il fascicolo all’autorità giudiziaria e proceduto al sequestro della salma e della cartella clinica. I magistrati dovranno adesso accertare se il decesso del paziente possa considerarsi collegato a eventuali mancanze nell’assistenza sanitaria o riconducibile a un malore accusato in relazione alle sue patologie.

Si tratta del terzo caso di presunta malasanità registrato nel nosocomio di Locri da inizio 2024. A gennaio un giovane indiano è deceduto nel reparto di Chirurgia dopo diverse ore di attesa al Pronto Soccorso. Un mese dopo un neonato è morto in sala parto. Su entrambi gli episodi sono state aperte indagini dalla Procura.