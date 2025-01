Sono stati fissati per domani alle 15 nell’Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore i funerali di Serafino Congi, il 48enne morto sabato scorso in ambulanza sulla Statale 107 dopo una lunga attesa nel Pronto soccorso cittadino. Il feretro, che fino a qualche ora fa era a Cosenza, dopo lo svolgimento dell’autopsia tornerà per l’ultima volta a San Giovanni in Fiore.

I familiari del 48enne alcune ore dopo hanno presentato formale denuncia con la Procura di Cosenza che ha aperto un’indagine. Una morte che ha lasciato attonito un’intera comunità che ieri dietro lo striscione “Siamo tutti Serafino!” ha sfilato silenziosamente lungo le strade cittadine per il ricordare il giovane padre di famiglia.

Una manifestazione che ha riacceso i riflettori sul “diritto alla salute” e che nel grosso centro silano da sabato identificano con il volto di Serafino Congi. Tanti gli amici che sono tornati da ogni angolo d’Italia e d’Europa per salutare per l’ultimo viaggio Serafino che resterà per sempre il ragazzo, educato, solare e sorridente con tutti.