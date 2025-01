Un uomo di 48 anni, Serafino Congi, è morto ieri sera a bordo di un'ambulanza sulla Statale 107, nei pressi del bivio di Spezzano Sila dopo essersi sentito male nel pomeriggio. Sposato, padre di due bambine, era molto conosciuto nel centro silano.

Il 48enne avrebbe trascorso alcune ore in pronto soccorso dell’ospedale cittadino in attesa di un trasferimento all’ospedale di Cosenza dopo che le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi.

In quei momenti di attesa, l’anestesista che avrebbe dovuto accompagnarlo e assisterlo durante il viaggio, pare fosse impegnato in un trasferimento di un altro paziente critico.

Anche l’elisoccorso non è riuscito ad intervenire a causa della fitta nebbia. Quando però è stato possibile trasferire il 48enne è spirato in ambulanza, lungo il tragitto.

La salma, dopo il rientro all’ospedale di San Giovanni in Fiore sarebbe stata trasportata a Cosenza per l’autopsia. Sul caso, infatti, la Procura avrebbe aperto un fascicolo.