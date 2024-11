Una lotta durissima e impegnativa. Ma purtroppo assai breve e dall’esito scontato. Ma non per questo condotta senza la determinazione e il coraggio che ha sempre segnato la vita di Giovanni Zaccuri, 83 anni, venuto a mancare nella notte a Roma. Padre di Marilù Zaccuri, avvocato di Palmi e attivista politica nonché operatrice culturale, l’uomo era assai noto a Palmi e nella Piana di Gioia Tauro. Fu, da giovanissimo, impegnato nel settore delle telecomunicazioni quando il sistema della telefonia moderna – amava raccontare ad amici e parenti – era soltanto una chimera.

Vedovo da dieci anni, si era sostituto all’amata moglie nel compito di guida dei figli di cui era il vero punto di riferimento. A Marilù, nostra validissima collaboratrice in veste anche di autrice di programmi televisivi, e ai suoi fratelli Cristian e Vincenzo, la vicinanza di tutto il Network che si stringe al dolore che in queste ore mette a dura prova anche il nostro Domenico Milani, compagno di Marilù, autore e conduttore televisivo di LaC e del nuovo canale 17 LaC OnAir, che lo vede quotidianamente impegnato a intrattenere e allietare i pomeriggi del vasto pubblico calabrese. Uno tra gli ultimi motivi di orgoglio di Giovanni Zaccuri la recente celebrazione della Varia di Palmi, raccontata da Domenico Milani in esclusiva su LaC con un esito di pubblico da record assoluto su base regionale e nazionale.

I funerali di Giovanni Zaccuri saranno celebrati martedì, al rientro della salma, a Palmi. A Marilù e Domenico Milani vanno in particolare la vicinanza e le condoglianze dell’editore Domenico Maduli, che si stringe ai familiari a nome dell’intero Gruppo Diemmecom.