E' deceduto in ospedale l'anziano ritrovato sabato sera in un dirupo, a Magisano, dopo due giorni di ricerche. Le operazioni di ricerca di Pietro Alimondi, 88 anni, iniziate nel pomeriggio di venerdì dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari, che hanno fatto scattare in Prefettura a Catanzaro il piano di ricerca delle persone scomparse, si erano concluse positivamente con il ritrovamento dell'anziano da parte dei Vigili del fuoco di Catanzaro. Ricoverato in ospedale, riporta l’agi, Alimondi non è riuscito a superare le conseguenze dell'ipotermia dopo circa due giorni in fondo ad un dirupo.