VIDEO | Nel corso di Pubblica piazza che andrà in onda alle 22:30, a commento della vicenda del comune del basso Ionio catanzarese denunciata da “Striscia la notizia” il direttore di lacnews24.it è stato durissimo e ha chiesto le dimissioni del primo cittadino

Nel corso della puntata di Pubblica Piazza, il direttore di lacnews24.it Pasquale Motta, commentando le affermazioni del procuratore della Repubblica Nicola Gratteri (leggi qui)è stato chiaro: «È giusto aver paura ma se si svolge una funzione si deve fare una scelta di campo. Per esempio –ha proseguito il direttore di lacnews24.it- quella scelta di campo che il sindaco di Guardavalle non è riuscito a fare».

«Se la famiglia di ‘ndrangheta ti riesce a collocare una statua nel cortile del Municipio - spiega - e tu non sei in grado di opporti, allora per la porta di quel Municipio può passare di tutto. Bene dunque, farebbe il sindaco di Guardavalle a dimettersi –ha concluso il direttore Motta». Inquesti giorni la statua donata dai Gallace, una feroce famiglia di ‘ndrangheta, finalmente è stata rimossa ma ciò è avvenuto solo grazie all’intervento di “Striscia la Notizia”.