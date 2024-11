Secondo una prima ricostruzione nessun altro autoveicolo sarebbe coinvolto. Ferito il conducente

È sbandato in curva e dopo essere precipitato in una scarpata ha preso fuoco. È quanto è accaduto questo pomeriggio a Motta Santa Lucia nel Catanzarese, dove un camion è uscito fuori strada. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di in incidente autonomo e nessun altro autoveicolo è rimasto coinvolto. Ferito il conducente, M.G.B., 57 anni, che è stato trasportato all'ospedale di Cosenza in stato confusionale. Sul posto è intervenuta la radiomobile dei carabinieri della stazione di Soveria Mannelli e una squadra dei vigili del fuoco dello stesso distaccamento che sta provvedendo al recupero del mezzo.

Luana Costa