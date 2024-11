Caos e lunghe file di auto ieri sera a Reggio Calabria, a causa di una mucca che vagava nei pressi dello svincolo autostradale di Arangea. L’animale è scappato alle cure del proprietario, un fattore della zona, e ha iniziato a vagare lungo il raccordo seminando attimi di paura tra gli automobilisti e soprattutto creando forti rallentamenti del traffico.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di Reggio Calabria che hanno subito cinturato l’area per mettere in salvo il bovino ed evitare che causasse danni a persone e cose. Durante l’intervento è rimasto ferito un giovane vigile del fuoco, S. P., che è stato trasportato al Pronto soccorso del grande ospedale metropolitano. Non versa in pericolo di vita ma, ha riportato un trauma all’addome dichiarato guaribile in otto giorni.

Il giovane vigile è rimasto ferito mentre tentava di catturare la mucca facendola accostare al guardrail in modo da non coinvolgere eventuali veicoli nell’operazione. L’animale però con le zampe posteriori ha sferrato un calcio colpendolo allo stomaco. Fortunatamente il vigile non ha riportato gravi danni e l’animale è stato riconsegnato al proprietario.