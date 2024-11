La Procura della Repubblica di Palmi, diretta da Emanuele Crescenti, ha disposto la riesumazione del cadavere di Antoine Michel Straputicari, 61 anni, originario di San Ferdinando, deceduto nell’ospedale di Polistena dopo un intervento chirurgico lo scorso 20 febbraio, iscrivendo nel registro degli indagati sei sanitari.

Secondo quanto appreso, Straputicari era stato sottoposto ad un intervento all’addome per una diagnosi di diverticolite acuta e sarebbe poi morto a causa di una infezione da setticemia, nonostante fosse stato operato due volte nel tentativo di rimuovere la parte di intestino infetta.

I familiari hanno così depositato una denuncia alla Procura di Palmi, che ha aperto immediatamente le indagini per il reato di omicidio colposo nell’esercizio della professione sanitaria in concorso, iscrivendo nel registro delle notizie di reato sei medici del nosocomio polistenese. Si tratta di A. P., 51 anni, di Siderno, il chirurgo che ha operato il paziente la prima volta; R. N., 60 anni, di Taurianova, il chirurgo che è intervenuto la seconda volta per strappare alla morte Antoine Michel Straputicari; C. P., 42 anni, di Melito Porto Salvo, e D. V., 72 anni, di Bovalino, membri dell’equipe nel primo intervento; R. L., 37 anni, di Ricadi, e G. M., 63 anni, di Cinquefrondi, questi ultimi impegnati in sala operatoria nel corso del secondo, disperato, intervento.

Il cadavere, dopo la riesumazione, è stato trasportato all’ospedale universitario di Catanzaro per l’autopsia per accertare le cause del decesso e la sussistenza di eventuali responsabilità penali a carico degli indagati. Straputicari era stato ricoverato a Polistena lo scorso 30 gennaio per forti dolori allo stomaco, dove gli viene diagnosticata una diverticolite acuta. L’intervento chirurgico sarà effettuato dopo sei giorni. Nonostante le complicanze post-operatorie, Straputicari viene dimesso il 12 febbraio scorso, ma è nuovamente ricoverato il 18 febbraio per le sofferenze, viene riportato in sala operatoria e muore durante la notte. Saranno adesso gli inquirenti a stabilire le cause del decesso. Antoine Michel Straputicari lascia la moglie e tre giovani figli.