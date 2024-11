È una tragedia immane quella che oggi ha colpito Acri e la Calabria intera che piangono Elena morta questa mattina all'ospedale Annunziata di Cosenza dopo due giorni di agonia. Elena era incinta all'ottavo mese, un'emorragia cerebrale ha fatto precipitare all'improvviso le sue condizioni tanto da portare i medici a decidere di far nascere il suo bimbo che è sano e sta bene.

Tutto il circondario ha organizzato nelle ultime 48 ore veglie per la giovane, i cittadini si sono riuniti e hanno pregato fino alla fine per la giovane strappata via alla vita da un destino crudele. Oggi Acri è una cittadina attonita e sconvolta, l'amministrazione ha deciso di cancellare tutti gli eventi e le manifestazioni. «Sgomento e tristezza per la scomparsa della giovane Elena. A nome mio e dell’Amministrazione giungano le più sentite condoglianze ai familiari».- ha scritto su Facebook il sindaco Pino Capalbo.

Anche il primo cittadino di Santa Sofia d’Epiro si è unito al coro del lutto: «Esprimo profondo cordoglio alla vicina comunità di Acri scossa questa mattina dalla perdita di una sua giovane concittadina – scrive il sindaco Daniele Sisca -. Alla famiglia di Elena giunga l’abbraccio della comunità sofiota».

Al dolore della famiglia di Elena e di tutta la comunità acrese si è unito anche il sindaco di Bisignano: «Esprimo profondo dolore e vicinanza, insieme all'Amministrazione Comunale e a nome della Città di Bisignano, alla famiglia della giovane Elena Fiore per la sua prematura e inaccettabile morte. Ci sono situazioni e circostanze in cui si fa fatica a trovare le parole, ad esternare sentimenti e stati d’animo. Questa notizia ci ha lasciato sgomenti e increduli. Oggi è un giorno di infinita tristezza per tutti noi», ha scritto il primo cittadino Francesco Fucile.

Elena una ragazza solare, piena di vita, appassionata di calcio e grande tifosa dell’Acri. Nell'agosto del 2021 aveva coronato il suo sogno d’amore con Francesco, dopo qualche mese la lieta notizia della gravidanza. Oggi la tragedia che ha spento per sempre il suo sorriso.

La camera ardente è stata allestita presso l'obitorio dell'ospedale di Acri, mentre i funerali di Elena si svolgeranno domani, giovedì 29 dicembre alle ore 15.30, nella chiesa della SS. Annunziata ad Acri.