Acquisita la cartella clinica della vittima, forse un'emoraggia la causa del decesso. Disposta l'autopsia

Una gravidanza portata avanti per nove mesi senza alcuna complicazione, sognando di guardare e di tenere tra le braccia il frutto dell’amore atteso da tempo, poi al momento del parto qualcosa non è andato per il verso giusto. Catia Calogero, 39enne, originaria di Taverna e residente a Squillace ha avuto giusto il tempo di mettere al mondo quella bimba che sognava da sempre incrociando i suoi occhi, ed è morta dopo qualche ora nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Inutili i tentativi di rianimarla, nonostante i medici avessero effettuato una serie di trasfusioni per sottrarla all’inevitabile. Forse un’emorragia sopraggiunta subito dopo il parto è stata la causa del decesso sui cui indaga la polizia di stato, dopo la denuncia presentata dai familiari della vittima. Gli investigatori hanno acquisito la cartella clinica su disposizione del pm di turno che ha avviato un’inchiesta per capire se sussistono eventuali responsabilità mediche, disponendo l’esame autoptico sul corpo della 39enne, che spiegherà le cause di una morte che forse poteva essere evitata.