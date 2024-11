L'uomo avrebbe accusato un malore che gli è stato fatale. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza per ricostruire l'accaduto

Un uomo di 48 anni è morto questa notte, a causa di un malore, dopo un'accesa lite per un parcheggio alla Marina di Zambrone. Sull'episodio indagano i carabinieri, al fine di fare luce sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità per il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, due persone – pare non del luogo – avrebbero avuto un acceso alterco per via di un parcheggio conteso dinanzi ad una gelateria. Fra i due sarebbero volate parole grosse, tanto che uno di loro ha poco dopo accusato un malore (probabilmente un infarto) che gli è stato fatale.

Sul posto si sono portati i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto, anche attraverso la visione delle immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona.