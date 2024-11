Nei giorni scorsi il la Dda di Catanzaro aveva espresso parere negativo all'istanza di sostituzione della misura cautelare per motivi di salute

Il boss di Limbadi, Pantalone Mancuso, classe ’47, alias “Vetrineta” è deceduto oggi nel carcere di Tolmezzo (Ud) dove era detenuto.

Nei giorni scorsi il la Dda di Catanzaro aveva espresso parere negativo all'istanza di sostituzione della misura cautelare per motivi di salute presentata dall'avvocato difensore Leopoldo Marchese.

Già condannato in via definitiva nel processo “Dinasty”, principale imputato nel processo “Black money” attualmente in corso e riconosciuto quale elemento apicale dell’omonimo clan, Mancuso era ritenuto tra i boss più influenti della ‘ndrangheta.