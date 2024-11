Tragica serata in un centro sportivo di Rende, durante una partita amatoriale. Un ragazzo ha perso la vita stroncato probabilmente da un infarto

Tragica serata a Rende, su un campo di calcetto dove un gruppo di amici stava disputando una partita amatoriale. Improvvisamente uno dei giocatori, un quarantenne, si è accasciato al suolo colpito da un malore. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo di un’ambulanza del 118. Secondo quanto si è appreso, sarebbe stato utilizzato anche un defribrillatore di cui il centro sportivo è dotato, ma invano. L’uomo,Francesco Iapicca, 40 anni - conosciuto in città perchè aveva gestito il locale B-side di Commenda - nonostante i disperati tentativi di rianimazione sul posto, è morto probabilmente per un infarto. Sgomento e commozione tra i presenti per la giovane vita venuta improvvisamente a mancare.