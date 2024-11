E' accaduto nelle campagne di Montalto Uffugo, nel cosentino. La vittima è un uomo di 48 anni che lascia moglie e due figli

Un uomo di 48 anni è morto schiacciato dal suo trattore mentre si trovava nelle sue terre. E' accaduto a Montalto Uffugo, nel cosentino, in località Pozzonaro. L'uomo, Mario Turco, stava lavorando i campi con il mezzo agricolo, quando si è ribaltato ed è rimasto schiacciato dal mezzo. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Il primo a giungere sul posto è stato il fratello della vittima che ha dato l'allarme ma i soccorsi si sono dimostarti inutili, l'uomo è morto sul colpo.