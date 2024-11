Il 54enne stava lavorando nel proprio fondo agricolo quando è precipitato in una piazzola sottostante. Vani i tentativi di soccorso

Tragedia in località Belata a Platania nel Catanzarese. Un uomo di 54 anni, Pasquale Costantino è morto dopo esser rimasto schiacciato sotto un trattore. Stava lavorando nel proprio fondo agricolo quando è precipitato in una piazzola sottostante facendo un volo di circa due metri. È rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo. Sul posto sono giunti i militari della stazione Platania e l’elisoccorso che hanno constatato il decesso. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del mezzo e ad estrarre il corpo esanime dalle lamiere. Il pm di turno, avendo acclarato la dinamica dell’incidente, ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Luana Costa