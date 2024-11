Tragedia nelle campagne di Caulonia. Un uomo, Roberto Cricelli di 46 anni, è morto nel primo pomeriggio di oggi dopo essere rimasto schiacciato sotto il veicolo che stava riparando. Il fatto è accaduto in località Migliuso, zona montana dell’entroterra cauloniese.

Secondo quanto si è appreso l’uomo, bracciante agricolo, aveva aperto il cofano dell’auto, parcheggiata in pendenza, per verificare il quadro meccanico quando all’improvviso il mezzo, probabilmente per un guasto al sistema frenante, ha travolto l’uomo trascinandolo per una decina di metri. Inutili i tentativi dei familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e l'elisoccorso, il cui intervento tuttavia non è servito a salvare la vita all’uomo, sposato e padre di quattro figli, deceduto sul colpo sotto il peso dell’automobile.