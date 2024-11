Facendo seguito alle dichiarazioni rilasciate dai segretari Pd Magorno e Romeo in merito all'inchiesta

Si legge che "I due politici democratici nella loro analisi sulla situazione di Siderno ed in particolare sui contenuti dell'indagine giudiziaria,rilevano che e' stata confermata una forte presenza della 'ndrangheta"

Ci chiediamo come mai la politica intervenga sempre a seguito di inchieste giudiziarie e mai prima; come mai tali considerazioni devono essere denunziate e perseguite dalla magistratura e non dai partiti ex ante e cioe' in fase di composizione delle liste.

Questo Coordinamento esprime il proprio scetticismo di fronte alle ripetute parole e ai continui comunicati di una classe politica dalla quale si ci attendeva fatti.

Se davvero si voleva blindare gli Enti dalle infiltrazioni,si ci doveva pensare prima,a nostro avviso e cioe' al momento delle candidature a Siderno come altrove,nelle regionali come per i comuni.

Le segnalazioni che sono arrivate anche a questo Coordinamento e che a nostra volta abbiamo provveduto ad inoltrare alle autorita' competenti,non sono affatto rassicuranti e per quel che riguarda consiglieri regionali e per quel che riguarda alcune amministrazioni comunali.

Ci dispiace che ancora una volta in questa regione si sia persa l'opportunita' di rinnovare nei fatti la politica .

Abbiamo affrontato per questo delle elezioni anticipate ma la lezione non sembra sia servita.

Parlare ora di rimedi,solo dopo aver dato alla magistratura motivo d'intervenire ci sembra molto anacronistico e poco credibile.