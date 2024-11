Nessun avvio dei lavori per il Museo del Mare. Almeno per ora. Annunci e sogni di gloria dell’amministrazione Falcomatà infranti dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che ha accolto il ricorso del cantiere nautico R. Marine Group.

I giudici del Tar hanno concluso che «sono fondati il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso con conseguente annullamento di tutti i provvedimenti impugnati». Annullato il decreto di revoca della concessione demaniale e l’ingiunzione di sgombero inviata dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Il Collegio ha evidenziato come «il comportamento delle Amministrazioni non sia stato improntato a criteri di collaborazione e buona fede».

