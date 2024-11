Congratulazioni, attestati di stima, auguri per il nuovo incarico: sono tantissimi i messaggi rivolti a Nicola Gratteri, dopo la sua nomina a procuratore di Napoli. Il Consiglio superiore della magistratura ha oggi deciso di affidare l’ufficio inquirente più grande d'Italia al magistrato di Gerace. Ai ringraziamenti, da parte della politica calabrese, per quanto fatto da capo della Procura di Catanzaro in quasi otto anni, si aggiunge ora anche il benvenuto da parte di Napoli e della Campania.

Tra i primi a congratularsi è proprio il sindaco della città partenopea, Gaetano Manfredi. «Buon lavoro a Nicola Gratteri, nuovo procuratore di Napoli. La sua esperienza, il suo senso delle istituzioni e il suo impegno contro la criminalità saranno essenziali per garantire la sicurezza della nostra città. Massima collaborazione da parte dell'Amministrazione comunale», ha scritto il primo cittadino di Napoli sul suo profilo Twitter.

A stretto giro ecco il messaggio da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: «Inviamo al dottor Nicola Gratteri, nuovo Capo della Procura di Napoli, i migliori auguri di buon lavoro, ancora di più in un momento particolarmente delicato sul fronte della legalità e della sicurezza dei cittadini».

Non solo politica, a commentare l'arrivo di Gratteri a Napoli è anche don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano, zona particolarmente calda dopo gli ultimi fatti di cronaca. «Nicola Gratteri, benvenuto a Napoli! Buon lavoro, uomo coraggioso e onesto. Ti raggiunga il mio abbraccio e la mia benedizione», è il saluto che il sacerdote rivolge attraverso i social al nuovo capo della procura di Napoli.