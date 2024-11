Il tribunale penale di Appello dell'Uruguay ha confermato l'estradizione in Italia di Rocco Morabito, boss della 'ndrangheta calabrese, 'most wanted' negli Stati Uniti e condannato in contumacia dalla magistratura italiana a 30 anni di carcere. Lo riferisce l'Ansa. Arrestato nel settembre 2017 in un hotel di Montevideo dopo 23 anni di latitanza, Morabito (53 anni) - riferisce sulla sua pagina online il settimanale Busqueda - era agli arresti in attesa di un processo per falsificazione di documenti. Il pregiudicato ha ingaggiato nei mesi scorsi una battaglia legale con la magistratura locale per evitare l'estradizione, ed ora, riferisce il portale uruguaiano Subrayado, i suoi legali presenteranno un estremo appello alla Corte Suprema.

LEGGI ANCHE:

‘Ndrangheta, l’Uruguay dice sì all’estradizione di Rocco Morabito (VIDEO)

‘Ndrangheta, catturato in Uruguay il boss latitante Rocco Morabito (VIDEO)